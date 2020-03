Noch keine Schützenfestabsage in Neuss-Furth : „Wir haben keinen Zeitdruck“

Prächtige Blumenhörner wie im vergangenen Jahr sollen auch dieses Jahr Ende Mai auf der Furth zu sehen sein. Noch will die Bruderschaft ihr Fest nicht absagen. Archivbild: woi. Foto: Andreas Woitschützke

Nordstadt Die St.-Sebastianus-Bruderschaft Neuss-Furth sieht sich noch nicht unter Zugzwang, ihr Fest an Pfingsten abzusagen. Präsident Jochen Hennen ist entspannt. Mit den Vertragspartnern hätte man gesprochen.

Von Anneli Goebels

Eins steht für Jochen Hennen außer Frage: Wenn es um die Gesundheit der Schützen und der Gäste geht, kann es keine Kompromisse geben. Doch aktuell sieht der Präsident der Further Sebastianer noch keinen weiteren Handlungsbedarf. Knapp zehn Wochen dauert es noch, bis das zweitgrößte Schützenfest in Neuss über die Bühne gehen soll, zehn Wochen, in denen viel passieren kann – natürlich auch die Absage des Festes mit immerhin gut 1400 Aktiven.

„Wir haben mit all unseren Vertragspartnern gesprochen“, sagt Hennen, „und sind aktuell nicht in der wirtschaftlichen Not, jetzt handeln zu müssen. Wir haben keinen Zeitdruck.“ Aktuell gebe es keine weiteren Verträge, die abgeschlossen werden müssten. Als einen Stichtag nennt Hennen den 19. April, den Tag, bis zu dem aktuell auch die seit Montag geltende Kontaktsperre terminiert ist. Doch je nachdem, wie die Entwicklung ist, würde auch dann seitens der Bruderschaft noch keine endgültige Entscheidung getroffen. „Natürlich hoffen wir sehr, dass wir feiern können. Das wäre ja auch ein positives Signal, ein Schritt zurück in die Normalität“, meint Hennen, der auch die Gastronomie im Neusser Norden im Blick hat, die durch den Ausfall des Festes erhebliche finanzielle Einbüßen hätte.

Info Videokonferenz mit den Korpsführern Was Der Vorstand der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth hat seine Korpsführer für Dienstagabend zu einer Videokonferenz eingeladen, um die aktuelle Lage zu besprechen. Wann Zunächst will die Bruderschaft den 19. April abwarten.

„Unser Fest während der Pfingsttage ist für die Neusser wie für viele Kaarster der Startschuss in die Schützenfest-Saison. Gerade der Sonntag mit der Mittagsparade und dem Festumzug zieht tausende von Gästen an, den Ball am Sonntag Abend besuchen zwischen 3000 und 4000 Gäste. Es ist halt ein richtiges Volksfest“, so Jochen Hennen. Die Kosten fürs Zelt, die Security und natürlich die Musik, und zwar sowohl auf den Straßen als auch abends zu den Tanzveranstaltungen, machen mehr als die Hälfte des Budgets aus, das die Bruderschaft für das Fest ausgibt. Konkrete Zahlen möchte Hennen da nicht nennen, nur: „Es geht in den fünfstelligen Bereich, in die zweite Hälfte.“

Am Dienstagabend trifft sich der Vorstand mit den Korpsführern zu einer Videokonferenz, um die Lage zu besprechen, die unterschiedlichen Meinungen zu hören und zu beraten. Als weiteres wichtiges Datum in der Entscheidungsfindung nennt Hennen nach dem 19. April den 14. Mai. Dann allerdings würde es schon ziemlich eng – gut 14 Tage vor dem großen Fest.