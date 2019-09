St. Quirin in Neuss : Romanische Nacht ein letzter Glanzpunkt

St. Quirin in Neuss

Neuss Nach 25 Romanischen Nächten ist nun Schluss. Die musikalischen Kräfte in St. Quirin überzeugten zum letzten Mal.

„Und alles ist anders“ lautete das Thema der 25. Romanischen Nacht in der Basilika St. Quirin. Das Motto hatte mindestens doppelte Bedeutung, denn – wie Münsterkantor Joachim Neugart den gut 120 Zuhörern zu Beginn erklärte – es war die letzte Nacht. Zu Nerven aufreibend war „in einem Vierteljahrhundert mit einem gewaltigen musikalischen Bogen“ das Ringen um Publikum und Gelder geworden. Noch einmal hatte der Münsterkantor alle musikalischen Kräfte der Neusser Hauptkirche aufgeboten und in der letzten Stunde um die renommierten „Kölner Vokalsolisten“ erweitert.

Die erste Stunde gestalteten der Münsterchor und die „Sinfonietta am Quirinusmünster Neuss“ mit der „Berliner Messe“ von Arvo Pärt. Der estnische Komponist hat sie 1990 für Soli und Orgel zum 90. Deutschen Katholikentag in Berlin geschrieben, später für vierstimmigen Chor und Streichorchester bearbeitet. Weil der Komponist der „neuen Einfachheit“ sie als Teil der Pfingstliturgie betrachtet, hat er Hallelujaverse zu Pfingsten und die Sequenz „Veni Sancte Spiritus“ in das lateinische Messordinarium integriert. Sanft sich entfaltende Melodien sang der Münsterchor im „Kyrie“ ungewohnt verhalten, um den „Gloria“-Einsatz prächtig zu gestalten. Dynamik und Tempi bleiben dem Interpreten überlassen.