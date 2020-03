St.-Matthias-Bruderschaft Neuss-Uedesheim : 250-Jahr-Jubiläum mit Schnupper-Pilgern

Wollen ihre Begeisterung fürs Pilgern an neue Teilnehmer vermitteln (v.l.): Johannes Kronenberg, Susanne Amrehn und Trudi Hoeltke. Foto: Georg Salzburg (salz)

Uedesheim Die St.-Matthias-Bruderschaft besteht seit 250 Jahren. Sie will mehr Pilger für ihre Trier-Wallfahrt begeistern.

Trudi Höltke ist Pilgerin aus Leidenschaft. Im Jahr 2007 ist die heute 64-Jährige 300 Kilometer auf dem Jakobsweg, von Astorga nach Santiago de Compostela, gepilgert. Seit 2002 begibt sich die „Brudermeisterin“ der Uedesheimer St.-Matthias-Bruderschaft jedes Jahr zu Pfingsten gemeinsam mit ihrem Mann und rund 30 weiteren begeisterten Wallfahrern auf den 180 Kilometer langen Fußmarsch durch die Eifel nach Trier, zum Grab des Heilligen Matthias. „Pilgern ist für mich Glaube, Gemeinschaft, Danke sagen und die Natur genießen“, sagt Höltke.

Auch in diesem Jahr schnürt sie zu Pfingsten die Wanderschuhe und läuft in fünf Tagesetappen von 30 bis 40 Kilometern, manchmal betend, manchmal singend oder schweigend, bis die Gruppe am Pfingstmontag gegen zehn Uhr morgens die Abtei St. Matthias erreicht hat. „Das heißt: Um vier Uhr morgens aufstehen und den ganzen Tag laufen – das ist anstrengend, die Gemeinschaft trägt aber jeden von uns“, sagt sie. Meist sind die Uedesheimer Pilger am Ziel nicht alleine. „Sankt Matthias in Trier ist ein sehr beliebtes Wallfahrtsziel, weil sich dort das einzige Apostelgrab nördlich der Alpen befindet“, weiß Brudermeister Johannes Kronenberg.

Info Einladung zum Mitpilgern Strecke Tagesetappe des Pilgerwegs zum Apostelgrab des heiligen Matthias nach Trier durch die Eifel – von Zülpich bis zum Kloster Steinfeld über den Römerweg . Termin Freitag, 29. Mai 2020; Treffpunkt ist um 7.45 am alten Pfarrheim St. Martinus, Rheinfährstraße in Uedesheim. Transfer bis von dort bis Zülpich. Rückkehr nach Uedesheim ca. 22 Uhr. Anmeldung über Susanne Amrehn. Sie ist unter der Telefonnummer 02131 36543 oder per E-Mail an susanne.anrehm@arcor.de erreichbar.

Zwar blickt die rund 250 Mitglieder starke Uedesheimer Gemeinschaft, die 1770 ins Leben gerufen wurde, auf eine lange Tradition zurück. Im Jahr des Jubiläums gelte es jedoch, nicht nur zurück auf die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft zu blicken, sagt Kronenberg, der seit seiner Erstkommunion im Jahr 1963 Mitglied der St.-Matthias-Bruderschaft ist.

Die Zahl der aktiven Mitglieder und die der Mitpilgernden schrumpfe – also sei es an der Zeit für „Nachwuchs“ zu sorgen. „Wir sind einmal mit 50 Pilgern gelaufen – heute sind es 20 bis 30, darunter Ehepartner, jüngere und ältere Mitglieder.“ Um Menschen für die Trier-Wallfahrt – und darüber hinaus für eine Mitgliedschaft in der Bruderschaft zu begeistern, bieten die Uedesheimer erstmals zu ihrer alljährlichen Trier-Wallfahrt ein „Schnupperpilgern“. „Für alle, die sich fürs Wallfahren interessieren, auch Andersgläubige“, sagt Kronenberg.

Die Wallfahrt nach Trier hatte Johannes Kronenbergs Vater Heinrich vor 33 Jahren erstmals auf die Beine gestellt, nachdem er zwei Jahre vorher mit Pilgern aus Kleinenbroich, die ebenfalls nach Trier wandern, mitgelaufen sei, erzählt der Brudermeister. Jetzt also, da sich das Pilgern aktuell auch bei jüngeren Menschen großer Beliebtheit erfreut, macht die Bruderschaft Werbung für ihre Wallfahrt und lädt zum Mitlaufen ein. Am Freitag vor Pfingsten dürfen sich Pilger-Fans dem Tross der Bruderschaft nach Trier einen Tag lang anschließen und rund 30 Kilometer mitpilgern. Die Gruppe wandert an dem Tag von Zülpich in der Eifel über die historische Römerstraße bis zum Kloster Steinfeld. Vor zwölf Jahren ist Susanne Amrehn zum ersten Mal mitgepilgert – und dabei geblieben. „Als Mutter von drei Kindern brauchte ich damals eine Auszeit und Zeit für mich, um den Kopf frei zu bekommen. Eine gemeinschaftliche Anstrengung mit anderen Menschen war genau das richtige“, erzählt die 56-Jährige. „Die Gemeinschaft war so wunderbar, dass ich dabei geblieben bin.“