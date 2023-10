St. Martin 2023 – Infos und Termine zu den Umzügen So ziehen die Martinszüge in Neuss

Der größte St.-Martins-Zug im Stadtgebiet wird in diesem November noch etwas größer. Denn weil die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule an der Weberstraße nicht mehr alleine ziehen möchte und sich dem Laternenzug des St.-Martinskomitees Neuss Altstadt anschließt, erwartet dessen Präsident Philip Benning am Donnerstag, 9. November, mehr als 1300 Kinder.