St. Martin in Neuss Die integrierende Kraft des Martinsbrauchtums

Das Martinsbrauchtum wird in Neuss in allen Ortsteilen gepflegt. Und viele Martinskomitees lassen vorher freiwillige Helfer ausschwärmen, die bei einer Haussammlung um Spenden werben. In der Innenstadt funktioniert das nicht (mehr). Ein Grund dafür ist, dass die innerstädtischen Gymnasien, deren untere Jahrgänge an dem Umzug teilnehmen, ein Einzugsgebiet haben, das über die Innenstadt weit hinausreicht. Das geht zulasten der Bindung. So wird das Gesamtbudget, das in diesem Jahr erstmals über 6000 Euro liegen dürfte, mit Spenden finanziert. Die wirbt eine Gruppe um Gabi Tilmes im Wesentlichen von den Geschäftsleuten ein, sie wird aber auch von Einzelspendern wie dem ehemaligen Schützenkönig Bruno Weyand unterstützt. Alle bekommen als Dankeschön Karten, die von den Kindern einer Schule gemalt werden. Im Vorjahr waren das die Schüler der Kreuzschule.