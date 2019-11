St. Martin 2019 in Neuss : Laternenumzüge zum Martinstag

Beim Umzug des Martins-Komitees Neuss Altstadt reitet der Heilige im Bischofs-Ornat. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss In ganz Neuss finden wieder zahlreiche musikalisch begleitete Martinsumzüge statt

Zum Gedenken an den heiligen Martin von Tours finden um den 11. November durch Musikkapellen begleitete Martinsumzüge statt. Die Kinder der Neusser Grundschulen und Tageseinrichtungen präsentieren dabei ihre selbst gebastelten Martinsfackeln. Jeder Ortsteil veranstaltet seine eigenen Umzüge, die jeweils zwischen 17 Uhr und 18 Uhr beginnen.

In Allerheiligen findet am 9. November der Umzug der St. Peter Schützenbruderschaft statt.

Das St.-Martins-Komitee der Gemeinschaftsgrundschule „Die Brücke“ veranstaltet seinen Umzug am 7. November im Babaraviertel. In Derikum findet der Umzug der St.-Andreas-Schützenbruderschaft Norf bereits am 7. November statt.

Bei den Einrichtungen im Dreikönigenviertel beginnt die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule am 7. November. Am 11. findet der Umzug des Martins-Komitee des Viertels statt.

In Elvekum zieht der Umzug des St.-Martins-Komitees am 9. November. Das Martins-Komitee in Erftal organisiert seinen Umzug am Festtag des Heiligen selbst.

Auf der Furth findet am 6. November der Umzug der katholischen Burgunderschule statt. Am Martinstag beginnt die St. Sebstaniaus Schützenbruderschaft Neuss-Furth mit einem Martinsfeuer und der traditionellen Mantelteilung auf dem Further Kirmesplatz und schließt daran ihren Umzug an.

Das Martins-Komitee der Grundschule in Grefrath veranstaltet ihren Umzug am 12. November. Die St. Martins-Komitees von Gnadental und Hoisten ziehen jeweils am 8. November durch die Straßen.

In Holzheim findet am 14. November der Umzug des Martins-Komitees, sowie am 16. November der Umzug der Pfarrgemeinde St. Martinus Holzheim statt.

Die Kinder der Martin-Luther-Schule ziehen am 6. November. Das Martins-Komitee Neuss Altstadt organisiert am 8. November den größten Umzug im Stadtgebiet. Am Tag dazwischen findet der Umzug der St. Andreas Schützenbruderschaft in Norf statt. Das Martins-Komitee Uedesheim veranstaltet seinen Umzug am 13. November.

In Reuschenberg zieht am Martinstag die Albert-Schweitzer-Schule und am 12. November die St. Hubertusschule durch die Straßen. Der Heimatverein Rossellen veranstaltet den Martinsumzug am 8. und die kameradschaftliche Vereinigung Schlicherum, sowie das St. Martins-Komitee Speck-Wehl-Helpenstein am 9. November. Die Görresschule im Stadionviertel veranstaltet ebenfalls ein Martinsfeuer mit anschließendem Umzug und zwar am 7. November. Am darauf folgenden Tag findet der Umzug des St. Martins-Komitees in Weckhoven statt.

(NGZ)