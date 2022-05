St.-Augustinus-Gruppe in Neuss : Deutsch lernen für die Arbeit in der Klinik

Neuss Ein besonderer Kursus der St.-Augustinus-Gruppe soll geflüchteten Ukrainerinnen eine Perspektive bieten. Sie alle haben in ihrem Heimatland schon eine medizinische Ausbildung abgeschlossen. Was steht auf dem Lehrplan?

(NGZ) Sie haben sich ihre Situation nicht ausgesucht, doch jetzt stecken sie all ihre Energie rein. Das ist das Fazit von Diplom-Übersetzerin Marianne Gehrisch nach den ersten Unterrichtsstunden eines speziellen Integrationskurses. Denn ihre 15 Schülerinnen sind allesamt aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet und hatten vor wenigen Wochen noch ein ganz anderes Leben. Die St.-Augustinus-Gruppe finanziert den rund 30-wöchigen Kursus, um den Frauen eine Perspektive und eine Arbeitsstelle innerhalb der Unternehmensgruppe zu bieten. Denn sie alle haben in ihrem Heimatland schon eine medizinische Ausbildung abgeschlossen.

Ähnlich geht es Pflegefachkraft Liudmyla Verheles. Die zweifache Mutter kam mit ihren Töchtern aus Berditschew, eine Stadt, die zwischen Lemberg und Kiew liegt. „Niemand von uns war auf diese Flucht vorbereitet. Wir durchleben einen großen Stress: zum einen natürlich wegen der schrecklichen Situation in der Ukraine und zum anderen wegen der Eingewöhnung in Deutschland, da wir die Sprache nicht sprechen“, berichtet die 36-Jährige. Der Kursus biete ihr nicht nur eine Perspektive, sondern auch Ablenkung: „Es macht mir Freude, Deutsch zu lernen. Mit unserer Lehrerin, die den Stoff wunderbar vermittelt, ist es das reinste Vergnügen.“

Dabei haben die Frauen einen straffen Lehrplan vor der Brust. 600 Stunden sind nötig, um sich auf die Prüfung für die angestrebte Niveaustufe B1 vorzubereiten. An fünf Tagen in der Woche gibt es vier Stunden Online-Unterricht mit Marianne Gehrisch, vier weitere Stunden investieren die Frauen daheim zum Üben. Der Unterricht ist deshalb digital, weil die Frauen in unterschiedlichen Städten wohnen – manche sogar noch in Übergangsunterkünften. „Dann sitzen die Frauen auf ihren Stockbetten und nehmen per Smartphone teil“, erzählt die zertifizierte Dozentin. In die Wege geleitet hat das Ganze ein Team, das sich bei der Augustinus.Gruppe ausschließlich um Geflüchtete aus der Ukraine kümmert.