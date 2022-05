St. Augustinus Gruppe : Zum Tag der Pflege gab es Duftöl, Gebäck und eine Massage

Silvia Schramm, Evelyn Klasen und Ralf Weber (v.l.) packen die Geschenktüten. Foto: AG Foto: St. Augustinus Gruppe

Neuss Leckereien und eine Massage – damit bedankte sich die Seniorenhilfe der St. Augustinus Gruppe bei ihren Mitarbeitenden am Tag der Pflege am 12. Mai.

Am 12. Mai ist der Tag der Pflege. Das ist nicht nur ein guter Anlass, sich bei Pflegekräften zu bedanken. Auch auf alle anderen Berufsgruppen, die für eine gute Betreuung von Menschen mit Krankheiten, Behinderungen oder im Alter sorgen, wird der Blick jedes Jahr an diesem Tag gelenkt. So hat sich die Seniorenhilfe der St. Augustinus Gruppe unter dem Motto „Denk‘ auch an dich“ etwas Besonderes für die Mitarbeitenden einfallen lassen: Zum Tag der Pflege sind rund 1200 Geschenktüten gepackt worden, mit denen die Angestellten aller zehn Senioreneinrichtungen überrascht wurden. „Wir können uns nur gut um die Menschen, die sich uns anvertrauen, kümmern und sie pflegen, wenn wir auch auf uns selbst achten“, sagt Silvia Schramm vom Memory Zentrum in Neuss. Sie hat gerade ihre Master-Arbeit im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement geschrieben und festgestellt: Zu guter und liebevoller Pflege gehören auch Selbstfürsorge, regelmäßiger Austausch untereinander und der Mut sowie die Akzeptanz die individuell unterschiedlichen Belastungsgrenzen zu respektieren.

„Wir möchten mit der Aktion all unseren Mitarbeitenden danken, aber auch dazu ermutigen achtsam mit sich selbst umzugehen“, fügt Evelyn Klasen, Geschäftsführerin der Seniorenhilfe hinzu. Die kleinen Überraschungstüten mit Duftöl, Handcreme und Tee sollen zum Entspannen einladen. Abgerundet wurde der Aktionstag mit einem gemeinsamen Frühstück am Morgen und Muffins am Nachmittag. Für die Mitarbeiter der Nachtschicht gab es einen Energie-Shot. Außerdem konnten alle Mitarbeiter der Senioreneinrichtungen bei kooperierenden Physiotherapien eine wohltuende Massage genießen.

Auch in den anderen Unternehmensbereichen der St. Augustinus Gruppe wie dem Johanna Etienne Krankenhaus, der Behindertenhilfe, der Niederrhein Klinik in Korschenbroich oder dem Krankenhaus Neuwerk in Mönchengladbach wurde den Mitarbeitenden am Tag der Pflege gedankt.

