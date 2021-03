St.-Augustinus-Gruppe in Neuss : Vorstoß für mehr männliche Pflege-Kräfte

Beim Boys’Day der St.-Augustinus-Gruppe können sich Jugendliche über die Berufe Pflegefachmann und Heilerziehungspfleger informieren. Foto: Augustinus-Gruppe Foto: Augustinus-Kliniken

Neuss In der Pflege liegt der Männeranteil in Deutschland bei etwa 15 Prozent. Die St.-Augustinus-Gruppe möchte einen Teil dazu beitragen, dass diese Zahl steigt.

Sie will dazu den anstehenden Boys’Day nutzen, der unter dem Motto „Berufsorientierung 4.0“ steht. Der Aktionstag für Jungen gegen Rollenklischees im Beruf findet bundesweit am 22. April statt. Wegen Corona wird er erstmals digital ausgerichtet – mit einem Programm per Smartphone, Tablet oder Notebook. Neben kurzen Filmen zum Arbeitsalltag in der Pflege gibt es Zeit für Gespräche und Fragen – unter anderem steht hierfür ein Azubi der St.-Augustinus-Gruppe bereit. Außerdem warten ein Quiz und weitere Überraschungen auf die Teilnehmer.

Moderiert wird das Programm unter anderem von Andreas Fucken, Pflegedienstleiter in der Klinik Königshof. Er arbeitet selbst seit 25 Jahren in der Pflege und begleitet den „Boys’Day“ seit sieben Jahren. „In dieser Zeit wurde das Rollenbild glücklicherweise stark aufgebrochen“, sagt der 49-Jährige. „Bei einem Beruf, in dem viele Frauen arbeiten, ist es dennoch wichtig, auch auf die männliche Sichtweise einzugehen. Viele Jugendliche wissen zum Beispiel nicht, wie abwechslungsreich und anspruchsvoll der Pflegeberuf ist. Dass sie mitgestalten, Probleme lösen und sich beruflich extrem weiterentwickeln können.“ Von der Psychiatrie ins Akutkrankenhaus, von der Senioren- in die Behindertenhilfe, vom Pflegefachmann zum Deeskalationstrainer oder Praxisanleiter – es stünden viele Wege offen.

Los geht der „Boys‘Day“ um 9 Uhr. Wer an den Berufen Pflegefachmann und Heilerziehungspfleger interessiert ist, kann sich unter www.boys-day.de/@/Show/st-augustinus-gruppe anmelden. Im Anschluss an das rund zweistündige Programm gibt es noch ein „Escape Game“ und bis 14.30 Uhr weitere Angebote.

Spezielle Aktionen, um mehr männliche Personen in der Pflege zu generieren, gibt es beim Rheinland Klinikum nicht. „Es würde uns unabhängig vom Geschlecht freuen, wenn sich mehr junge Menschen für einen Beruf in der Pflege entscheide“, sagt Sabina Slaughter, Leiterin des Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe (BIG). Es herrsche kein „Jungen-Problem“, sondern ein grundsätzliches Nachwuchsproblem.