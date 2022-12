Neue Festnahme nach Flugzeug-Attentat von 1988 Die Lockerbie-Bombe – Terror aus Neuss?

Der Besitzer der verdächtigen Wohnung in Neuss, ein Gemüsehändler, hatte seinem Schwager Dalkamoni ein Zimmer abgetreten und die Bombe, so später die Generalbundesanwaltschaft, „gutgläubig" in einem Karton aufbewahrt, nicht wissend, was wirklich darin lagert. Beim Versuch, eine der in Neuss entdeckten Radio-Bomben im Keller des Bundeskriminalamtes zu entschärfen, werden am 17. April 1989 in Wiesbaden ein 35 Jahre alter BKA-Beamter getötet und sein Kollege lebensgefährlich verletzt. Zuvor hatten Kriminalbeamte die Sprengsätze offenbar ohne Sicherheitsvorkehrung im Auto über holprige Landstraßen in eine Dienststelle nach Meckenheim transportiert und dort ungesichert stehen lassen.