Neuss: Sprungturm im Südbad wird abgerissen

Neuss Am Dienstag beginnt die Freibadsaison. Nach ihrem Ende starten die Stadtwerke eine Sanierung aller Außenanlagen. Das 50-Meter-Becken wird in Edelstahl ausgeführt, das Sprungbecken umfunktioniert. Hinzu kommen neue Umkleiden.

Schlechte Nachricht für wagemutige Typen: Die Stadtwerke reißen auf dem Freigelände des Südbades die Sprungtürme ab. Keine irgendwie runtergezitterten Sprünge vom "Zehner" mehr - und "Köpper" vom "Dreier" nur noch in der Schwimmhalle und unter Dach. Entfernt werden die beiden Türme erst nach Ende der Freibadsaison im September, wenn der Umbau des Südbades beginnt und anstelle des über 220 Quadratmeter großen Sprungbeckens eine Wasserwelt für Klein- und Kleinstkinder entsteht. Doch das Sprungverbot gilt schon vom Start der Freibadsaison am kommenden Dienstag (15.) an - aus Sicherheitsgründen.