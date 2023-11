Etatberatung in Neuss Stadt will Sanierungspauschale im Sportetat kürzen

Die Kostenpflichtiger Inhalt Politik hat Nutzungsentgelte der Vereine für städische Sportanlagen abgelehnt. Nicht ohne Spannung wurde deshalb die Etatberatung im Sportausschuss erwartet, denn der Ratsbeschluss vom März steht. Demnach muss der Sportetat durch Einsparungen oder Mehreinnahen um 250.000 Euro verbessert werden. Weil der Kernvorschlag der Politik, dieses Ziel durch die Übertragung der Zuständigkeit für Sportanlagen auf Vereine nicht so schnell erreicht werden dürfte, stellte Sportdezernent Matthias Welpmann eigene Ideen der Verwaltung in den Raum. Dass die Stelle eines Platzwartes, der in Pension geht, nicht wiederbesetzt wird, soll 50.000 Euro bringen. Zudem sollen energetische Maßnahmen wie etwa die Umrüstung von weiteren Flutlichtanlagen auf LED-Technik unter dem Strich 20.000 Euro bringen. Etwas mehr will die Stadt dadurch sparen, dass sie den Tennisvereinen nicht länger das Ziegelmehl für ihre roten Plätze sponsert. Den Löwenanteil von 150.000 Euro soll aber eine Kürzung der mit jährlich 500.000 Euro ausgepolsterten Sanierungspauschale bringen. „Das sehe ich eher kritisch“, sagt der Ausschussvorsitzende Jörg Geerlings (CDU). Die Diskussion ist also noch nicht zu Ende.