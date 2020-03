Fit daheim mit NGZ und TSV Norf : Zur Tagesaufgabe in den Liegestütz

TSV-Trainerin Tina Funke gibt Anleitung für eine Kraftübung. Foto: TSV/TSV Norf

Neuss Tina Funke, Trainerin des TSV Norf, bietet dazu an dieser Stelle künftig von Montag bis Freitag eine sportliche Tagesaufgabe an – zum Mitmachen! Diesmal geht es um Kraft.

Generell kann man sagen, dass wir mit den Armen zwei verschiedene Grundbewegungen machen: Drücken und Ziehen. Die Liegestütz gehört ganz klar zum Drücken und ist, wenn sie richtig ausgeführt wird, eine wunderbare Übung – nicht nur für Arme und Brust, sondern auch für die Rumpfstabilität.

Stell dich gerade hin und führe im Stand ein paar „Luft-Liegestütz“ durch. Achte genau darauf, was deine Schulter und dein Ellenbogen dabei macht. Die Schultern sollten entspannt unten bleiben und die Ellenbogen beim Strecken und Beugen nah an den Rippen vorbei gehen. Genau diese Bewegung versuchen wir dann in der schrägen Ebene. Stell dich dafür mit einer Armlänge Abstand vor eine Wand und wiederhole die Liegestütz nun zur Wand hin.

Und? Bleiben Schultern und Ellenbogen unten? Wenn ja, führe das Ganze an einem Tisch aus. Die Bewegung sollte immer perfekt durchgeführt werden. So wie die Schultern hochgezogen werden oder sich die Arme nach außen beugen, kehrst du zu der vorherigen Variante zurück und führst die Übungen später im Training auch so aus. Hierbei geht es nicht nur um Kraft, sondern zunächst um eine saubere Koordination.

Die nächste Steigerung ist dann auf einem stabilen Stuhl, dann geht es weiter auf den Boden. Dabei kannst du zunächst die Knie auf dem Boden lassen, ansonsten ist der Körper ganz lang. Die letzte Übungsvariante dieser Reihe ist die Liegestütz auf dem Boden mit gestrecktem Körper, immer noch mit tiefen Schultern und den Ellenbogen dicht am Oberkörper.

Noch ein ganz wichtiger Hinweis in jeder der Liegestützpositionen: Spann vor Beginn der Ausführung immer das Gesäß und den Bauch mit an, bringe Spannung in den gesamten Körper und atme beim Drücken kräftig aus.

Wähle für das Training die Variante, die du zehn Mal am Stück sauber ausführen kannst. Zur Vorbereitung auf das Training wählst du eine Stufe leichter und drückst in dieser locker zehn Wiederholungen. Mach dann drei Sätze a zehn Liegestütz in deiner Position, dazwischen 90 Sekunden Pause.

„Fit daheim“ ist eine Kooperation von NGZ und dem TSV Norf. Alle Tagesaufgaben sind auch noch einmal im Internet unter www.tsv-norf.de nachzulesen.

