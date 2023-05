Engagement in Neuss Sporthafen-Vereine fordern Hilfe

Die Vereine am Sporthafen sind der Marineverein Neuss, der Yachtclub Novesia, der Neusser Kanu-Club, der Neusser Wassersportverein, der Neusser Ruderverein, das Technische Hilfswerk, die DLRG und die DRK-Wasserwacht. Sie hatten am Samstag einen ganzen Container Abfall auf ihrem Gelände eingesammelt und neue Blumen gepflanzt. Andere Probleme sind nicht so leicht zu lösen. Der Bürgermeister erklärte, es sei noch völlig offen, ob das Land ein neues Feuerlöschboot anschaffen werde: „Ich habe mit dem Innenminister gesprochen, und wir sind keinen Millimeter weitergekommen.“ Weit mehr als einen Millimeter muss das Holzschiff „Pulchra Nussia“ aus dem Ersten Weltkrieg fortbewegt werden, das der Marineverein nutzt. Es muss permanent leergepumpt werden. Diese Kosten trägt der Verein. Die Entfernung aus dem Hafenbecken wird mindestens 100.000 Euro, wahrscheinlich aber noch einiges mehr kosten. Der Verein ist damit überfordert.