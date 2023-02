Sportgeschäft schloss im Winter Sport Haase in der Nordstadt hat einen Nachfolger

Kostenpflichtiger Inhalt Auch nach der endgültigen Schließung von Sport Haase am 10. Dezember war bisher unklar, was mit dem Ladenlokal geschehen würde. Nun steht fest, wer in die traditionsreichen Räumlichkeiten an der Venloer Straße einzieht; Sport Thelen, ein Hockey- und Tennis-Fachgeschäft aus Düsseldorf und eröffnet in der Nordstadt seine erste Zweitfiliale.