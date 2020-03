Fit daheim in Neuss : Einfach mal recken und strecken

Norf Die sportliche Tagesaufgabe soll die Beweglichkeit fördern. Tina Funke, Trainerin beim TSV Norf, gibt Tipps zum „Recken und strecken“.

„Use it or lose it“ – „Nutze es oder verliere es“: Dieser kleine Ausspruch sagt viel Wichtiges über den menschlichen Körper aus. Es ist oft nicht so sehr das Alter, das Menschen mit fortschreitenden Jahren einschränken lässt, sondern eher die tägliche Lebensweise und der Mangel an vielseitiger Bewegung. Was der Körper nicht nutzt, schränkt er ein, baut er ab. So auch die Mobilität und Elastizität der Sehnen, Bänder, Muskeln, Faszien, Gelenkbeweglichkeiten und so weiter.