Vorstoß der SPD Neuss Ein Sanierungs- und Kunstrasen-Programm für den Sport

Mit Sport kann man in der Öffentlichkeit punkten. Das weiß man auch in der SPD-Fraktion. Die legt ein zweiseitiges Positionspapier für ein Sanierungs- und Kunstrasen-Programm für die städtischen Bezirkssportanlagen vor, das sie über einen Ratsantrag schnell in die politische Debatte einbringen möchte. Die Arbeitsgruppe Sportentwicklung liefere ja nicht, sagt der Fraktionsvorsitzende Sascha Karbowiak zur Begründung, der die Debatte über die städtischen Sportanlagen „notfalls aus der AG herausholen will.“