Sport in Neuss Jugendturnier mit internationaler Note

Auf eigenem Platz richtet dagegen der SV Rosellen sein inzwischen elftes Pfingstturnier aus. Mit mehr als 100 Mannschaften aller Altersklassen wird es etwa so groß wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie, allerdings erstmals auf fünf Tage ausgedehnt. Und weil der neue Vorstand das Turnier ganz neu auflegen will, hat die zweite Vorsitzende Verena Kiechle nach einem internationalen Gast gesucht. Am aussichtsreichsten scheint derzeit der Besuch aus dem befreunden Bolu zu sein, die mit der ersten Mannschaft von Boluspor einen türkischen Erstligisten stellt. Vedat Atalay, Kontaktmann für Bolu in Neuss, hat schon mit Bolus Bürgermeister gesprochen, der Unterstützung signalisierte. „Das kann klappen“, sagt Kiechle, „aber noch ist kein Flug gebucht.“ Dafür müsste der SV Rosellen zunächst die Unterbringung klären und nach Sponsoren suchen.