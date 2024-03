Ab 2025 an der Neusser Skihalle Neuer Abenteuer-Spielplatz im XXL-Format

Neuss · Der Kletterpark an der Neusser Skihalle ist Geschichte. Ab Frühjahr 2025 soll auf der Fläche „Murmel's Abenteuer Alm“ an den Start gehen, das sich an Kinder zwischen drei und zwölf Jahren richtet. Was steckt hinter dem Konzept?

01.03.2024 , 16:47 Uhr

Auf Grafiken gibt der Alpenpark bereits Einblicke auf das geplante Erlebnis-Gelände. Entstehen soll die gesamte Anlage in nachhaltiger Bauweise. Foto: Alpenpark Neuss

Von Simon Janßen