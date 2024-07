Spielplatz im Neusser Stadtgarten Eltern fordern mehr Schatten für spielende Kinder

Denn erschwerend komme hinzu, dass sich der Beton rund um den Spielbereich in der Sonne erwärmt, was die Hitze laut Berghoff noch unerträglicher macht. Deshalb ginge auch ihre zweijährige Tochter lieber zum weiter entfernten Park an der Obererft, wo sie im Schatten spielen kann – obwohl der Spielplatz im Stadtgarten direkt vor ihrer Haustür liegt. Auch der Neusser SPD ist dieses Thema nicht unbekannt, wie Fraktionsvorsitzender Sascha Karbowiak bestätigt. Mit Blick auf den nächsten Termin für Baumpflanzungen im Stadtgebiet habe er bereits eine Mail an die Verwaltung verschickt mit der Frage, ob weitere Schatten spendende Bäume auf der Fläche gepflanzt werden können. „Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben“, so Karbowiak.