Von 8 bis 18 Uhr am Sonntag Erneute Sperrung im Autobahnkreuz Neuss-West

Neuss · Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen kommt es am Sonntag, 25. Februar 2024, zu Sperrungen im Autobahnkreuz Neuss-West. Beim ersten Mal ging es am 11. Februar darum, die Arbeiten an der Höchstspannungsleitung über der Strecke zu sichern, nun sind nach Auskunft der Autobahn GmbH des Bundes Fahrbahnschäden auszubessern.

22.02.2024 , 19:01 Uhr

Nach Auskunft der Autobahn GmbH des Bundes werden Fahrbahnschäden ausgebessert. Foto: dpa/Jan Woitas

Von 8 bis voraussichtlich 18 Uhr am Sonntag wird dazu im Kreuz Neuss-West die Verbindung außer Betrieb genommen, die von der A 46 – aus Heinsberg kommend – auf die A 57 in Fahrtrichtung Köln führt. Die Verkehrsteilnehmer werden im Autobahnkreuz über die Fahrtrichtung Nimwegen zur Anschlussstelle Büttgen umgeleitet, wo sie auf die Spur in Gegenrichtung wechseln können. Gleichzeitig wird auf der A 57 in Fahrtrichtung Köln im Bereich Neuss-West der rechte Fahrstreifen gesperrt. Auch Rettungskräfte, so betont das Unternehmen, können die gesperrte Verbindung nicht nutzen.

(-nau)