Neue Bänke im Neusser Rosengarten: Ein Lichtkonzept für den Stadtgarten

Neuss Überraschungscoup im Rat: Bürgermeister präsentiert Pläne für Stadt- und Rosengarten – und einen Spender dazu.

Es war ein wenig wie im Märchen vom Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel: Die Koalition von CDU und Grünen wollte Bürgermeister Reiner Breuer mit einem Antrag zur „Aufwertung des Stadtgartens“ Dampf machen und gerade los „kantappern“, da hatte dieser den Wettlauf um die besten Ideen schon entschieden. Im Rat stellte Breuer am Freitagabend nicht nur dar, was die Stadt schon in diesem Sinne unternommen hat, sondern überraschte alle mit einem umfangreichen Lichtkonzept für Stadt- und Rosengarten. Den Coup komplettierte der Bürgermeister mit einem – wie er es selbst formulierte – „echten Kracher“: Es gibt einen Spender, der das Ganze bezahlt. Noch in diesem Jahr könnte der Plan Realität werden.