Spendenmarathon in Neuss Eine Gemeinde legt zusammen - neuer Flügel für Trinitatiskirche

Am Samstag, 11. März, um 18 Uhr wird Michael Wessel, Jochims ehemaliger Professor für Klavierspiel an der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth, zur Einweihung einen Klavierabend in der Trinitatiskirche spielen - „Mozart, der Fortschrittliche“. Er erklärt: „In den späten Klaviersonaten entwickelte Mozart einen völlig neuen Stil, der sich einerseits hörbar auf sein neues Vorbild Johann Sebastian Bach stützt und andererseits harmonisch und formal weit in die Zukunft vorausweist.“ Wessel wird auch moderieren und Details zur Biografie und den Kompositionen erläutern.