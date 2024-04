Beigeordneter für Neuss Spende statt Abschiedsfeier – Ralf Hörsken verlässt das Rathaus

Zum Monatsende quittiert Hörsken seinen Dienst. Bevor er am 29. April sein Büro auflöst – „42 Jahre nach meinem ersten Arbeitstag“ — wird er sich am Mittwoch im Sozialausschuss und am Freitag im Rat verabschieden. Ohne ein paar „warme Worte“ wird man ihn dort nicht ziehen lassen, kündigt der Sozialausschuss-Vorsitzende Karlheinz Kullick (SPD) an. Er war in Hörskens gesamter Amtszeit dessen politisches Gegenstück und kann sich nur lobend äußern. Was er an „seinem“ Beigeordneten immer mochte, sagt Kullick, war, dass dieser immer dann, „wenn es kontrovers wurde, nicht nur die Wogen glätten konnte, sondern auch eine sozialpolitische Lösung fand.“ Und ihm habe Hörskens Einsatz für seine Mitarbeiter im Jugend- und Sozialdezernat imponiert.