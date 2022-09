„Rheinwerk“ in Neuss : Speira zieht die Energie-Notbremse

Bis 2024 sind Verträge mit den Stromlieferanten festgezurrt, betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. „Aber ab 2025 leben wir unter einem Damoklesschwert, viele Arbeitsplätze könnten vakant werden“, befürchtet der Betriebsrat. Foto: Thomas Ernsting

Neuss Der Aluminium-Riese schränkt 50 Prozent seiner Produktion von Primär-Aluminium am Standort Rheinwerk in Neuss bis auf Weiteres ein. Grund sind die in die Höhe geschnellten Energiepreise. Wie geht es mit den Mitarbeitern weiter?