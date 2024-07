Hahneköppen in Neuss mit Stofftier Neue Würdenträger in Speck-Wehl – aber kein Hahnenkönig

Ein Amt bleibt zur nächsten Kirmes jedoch unbesetzt: Am Montag konnte kein Hahnenkönig ermittelt werden. Statt eines toten Hahns befand sich in diesem Jahr erstmals ein Exemplar aus Stoff in dem Eimer. Trotz mehrfacher Verlängerung der Meldefrist konnte jedoch kein Anwärter gefunden werden, sodass die Suche nach einem neuen König um 19.25 Uhr beendet werden musste. Stattdessen wird Hilgers-Fletzoreck als Bohnenkönigin Speck-Wehl im nächsten Jahr repräsentieren. Die 61-Jährige, die schon einmal das Amt inne hatte, freut sich trotz alledem auf alles, was kommt.