SPD Neuss lädt ein : Bürgerdialog zur Rennbahnzukunft

Neuss Die SPD will über die Nutzung des Rheinkorridors sprechen. Galopp schließt sie aus.

Auf der Galopprennbahn wird noch vereinzelt trainiert. Ab dem 1. April, wenn auch die dreimonatige Duldungsfrist der Stadt abgelaufen ist, soll dieser Betrieb auf der Sandbahn nach Angaben von Jürgen Sturm, Geschäftsführer von Neuss Marketing, unterbunden werden. Ginge es alleine nach der SPD, bliebe es auch dabei. „Eine Fortsetzung des Galopprennsports schließt die SPD aus“, heißt es in der Einladung zu einer Dialogveranstaltung am Mittwoch, 11. März, in der Wetthalle am Rennbahnpark.