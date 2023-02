Politischer Aschermittwoch in Neuss SPD wählt die erste Doppelspitze

Der SPD-Stadtverband wird zum ersten Mal in seiner Geschichte von einer Doppelspitze geführt. Auf Bundesebene gebe es das Modell schon seit Jahren, betonte Franz-Michael Rennefeld bei Bekanntgabe der Stimmergebnisse für Rosemarie Franken-Weyers (73 Ja-Stimmen) und Heinrich Thiel (83 Ja-Stimmen), und es habe den Wahlerfolg von Bundeskanzler Olaf Scholz befeuert. Vergleichbares hat sich auch das neue Führungsduo vorgenommen. „Wir möchten die SPD in Neuss für die nächsten Wahlen so stark machen, dass sie ein Ergebnis erzielt, mit dem sie die politische Marschrichtung vorgeben kann“, sagten beide am Mittwoch unter dem Applaus von 86 Genossen.