SPD-Ortsverein Neuss-Südwest Die SPD auf politischer Baustellentour

Der Spielplatz an Dahlienstraße und Krokusweg steht kurz vor der Vollendung. Die Nachricht von der Fertigstellung hätte der Stadtverordnete Dietmar Dahmen (SPD) auch über die Servicestelle für Mandatsträger im Rathaus abrufen können, er wollte sich aber selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen. Und nicht nur er. So schwangen sich etliche Mitglieder des SPD-Ortsvereins Neuss-Südwest auf ihre Fahrräder und nahmen einige Punkte in Selikum, Reuschenberg, Weckhoven und Hoisten in Augenschein, an denen Politik schon tätig geworden ist – oder werden muss. So wurde nach dem Spielplatz auch der im Frühjahr fertig gewordene Kreisverkehr an der Erprather Straße besucht. An der Willi-Graf-Straße in Weckhoven wurden Wohnungen inspiziert, die der Neusser Bauverein errichtet hat und die gerade bezugsreif geworden sind. „Sehr sehenswert für die Teilnehmer der Tour waren auch die Vorbereitungen am Ortsrand von Hoisten für den Bau der neuen Feuerwache“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende Dietmar Dahmen.