SPD in Neuss Sascha Karbowiak greift nach Fraktionsvorsitz

Sascha Karbowiak, seit 2018 Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes in Neuss, wird beim politischen Aschermittwoch seiner Partei am 22. Februar nicht noch einmal für dieses Amt kandidieren. Das eröffnete der 34-Jährige am Montagabend dem erweiterten Parteivorstand. Denn Karbowiak will in der Nachfolge von Arno Jansen Vorsitzender der 19-köpfigen Ratsfraktion und damit zum Taktgeber der Ratskooperation von SPD, Grünen und UWG/Aktiv werden.