Kreistagswahl 2020 in Neuss : SPD nominiert Kandidaten für die Kreistagswahl

Kreistagswahl 2020 in Neuss

Neuss Harald Holler wird sich nicht kampflos geschlagen geben und hält an seinen Plänen, auch dem nächsten Kreistag als Abgeordneter der SPD anzugehören, fest.

Er sei schließlich einstimmig von seinem Ortsverein nominiert worden und werde sich schon alleine deswegen einer Kampfkandidatur stellen, wenn der Kreisparteitag die Reserveliste der Partei festlegt, sagte der 70-Jährige, der nach dem Wunsch des erweiterten Stadtverbandes seinen Wahlkreis im Neusser Süden auch noch an Joachim Wolff verlieren soll. Es auf eine Kampfabstimmung ankommen zu lassen, hält der Parteivorsitzende Sascha Karbowiak „für ein aussichtsloses Unterfangen“. Denn das Kandidatentableu der Neusser SPD mit Vorschlägen für die elf Wahlbezirke und die Reserveliste wurde im Stadtverband einstimmig beschlossen.

Von den vier amtierenden Kreistagsabgeordneten werden Horst Fischer (75) und vermutlich auch Gertrud Servos (66) dem neuen Kreistag nicht mehr angehören. Fischer erklärte am Donnerstagabend, nach 20 Jahren im Kreistag nicht mehr kandidieren zu wollen. Servos wiederum wird wieder im Wahlkreis Neuss-Mitte aufgestellt, aber keinen der aussichtsreichen Listenplätze bekommen. Beiden habe er aber zugesagt, so Karbowiak, „dass sie nicht ins Bodenlose fallen“. Sie sind eingeladen, als sachkundiger Bürger weiter mitzuarbeiten und würden so der Kreistags- beziehungsweise Ratsfraktion angehören.