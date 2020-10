Spazieren in Neuss : Ein Herbsttag rund um den Kinderbauernhof

Neuss Wohin in den Ferien? Wer nicht reisen kann oder will, findet mit dem Kinderbauernhof ein Ziel vor der eigenen Haustür. Infos über diese Einrichtung gibt es im Internet, schöne Eindrücke von Fotografin Melanie Zanin gleich hier.

Mit dem Hofcafe der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss und seinem gastronomischen Angebot ist der Kinderbauernhof noch ein bisschen attraktiver geworden. Gerade in diesen Herbstferien-Tagen, in denen nicht nur das Ausland für viele Reiselustige weit weg ist. Seit über 30 Jahren ist der Kinderbauernhof ein lohnendes Ausflugsziel – nicht nur aber vor allem für Familien mit Kindern. Die finden im Naturschutzzentrum, den Stallungen und den Außengehegen und Weiden Anregung und Platz zum Spielen genug. Wer möchte, kann sich auf einen Besuch in Selikum sogar ganz gewissenhaft vorbereiten. Auf der Internetseite kinderbauernhof-neuss.de ist nicht nur ein Porträt der Einrichtung zu lesen, vielmehr können auch ein Lageplan vom Hof und ein Vorschlag für einen Rundgang – der unbedingt bis zum Arboretum ausgedehnt werden sollte – dort heruntergeladen werden. Ein Video vermittelt sogar bereits einen ersten Eindruck in bewegten Bildern. Gut ist: Der Kinderbauernhof ist täglich geöffnet; in der Woche ab 9 und am Wochenende ab 11 Uhr. Besser ist: Der Eintritt ist frei.