Ferienfreizeit in Grimlinghausen : So sommerlich und bunt war „Spaß im Gras“

Neuss Das offene Zeltlager wurde für viele junge Neusser auch in diesem Jahr zum großen Ferienspaß. Das Programm in Grimlinghausen endet nun nach zwölf ereignisreichen Tagen. Wir haben ein paar Impressionen aus der Stadtranderholung zusammengetragen.

Kinder suchen gemeinsam im Wald nach einem Schatz. Auf dem Rasen stehen mehrere große Zelte, in denen begeistert gemalt, gebastelt oder Karten gespielt wird. An einer Tischtennis-Platte tragen sechs Jungs ein hart umkämpftes Turnier aus. Auf der Bezirkssportanlage Grimlinghausen ging es in den letzten Tagen hoch her. Das Zeltlager „Spaß im Gras“ bot den jungen Neussern erneut eine bunte Feriengestaltung. Die in Kooperation von Jugendamt mit dem Malteser Kinder- und Jugendzentrum Grimlinghausen und dem Kinder- und Jugendzentrum Kontakt Erfttal des SKM Neuss veranstaltete Stadtranderholung findet seit 1997 alljährlich zu Beginn der Sommerferien statt. An diesem Freitag endet der Ferienspaß. Rund 80 zwölf bis 16- Jährige haben in diesem Jahr teilgenommen. Um die jungen Gäste kümmerten sich an den zwölf Tagen zahlreiche Betreuer