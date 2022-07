Freizeit in Neuss : Stadtwerke reagieren auf Energiespar-Kritiker

Neuss Es gibt natürlich in den sozialen Netzwerken wie Facebook auch viele „Daumen hoch“-Likes als Reaktion auf die Ende der vergangenen Woche weiter eingeführten Energiesparmaßnahmen der Neusser Stadtwerke – doch daneben machen auch viele Nutzer ihrem Ärger und ihrem Unverständnis Luft.

So sind seit Montag bis auf Weiteres die Textilsaunen in den Schwimmbädern geschlossen, sind Nackenstrahler und Strömungskanals ausgeschaltet, und wird der Rutschenturm im Nordbad ab 8. August erst einmal geschlossen. Im Wellneuss können Kunden seit Montag die Kräuter- und Erdsauna nicht mehr nutzen.

Stadtwerkesprecher Jürgen Scheer betont, dass von den neun Saunen weiterhin sieben in Betrieb seien. „Die Publikumslieblinge können genutzt werden“, sagt er. Außerdem würde „nur“ im Nordbad der Ruschenturm vorübergehend geschlossen, und das erst ab dem 8. August, „damit die Kinder ihn in den Schulferien noch nutzen können.“ Und was die Textilsaunen in den Bädern angehe, seien nach deren Inbetriebnahme die Eintrittspreise nicht erhöht worden. „Demzufolge gibt es auch jetzt nichts zu reduzieren“, so Scheer. Und er stellt klar, dass bei den Entscheidungen nie zur Diskussion gestanden hätte, die Wasserflächen zu reduzieren. „Angebote im Gesundheitsbereich, Schwimmkurse und Vereinssport können weiterhin uneingeschränkt stattfinden.“ Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz hatte zu den Maßnahmen erklärt, dass Energiesparen aktuell eine Frage der Solidarität sei.