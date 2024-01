Nach Sprengung in Neuss Mobile Geldautomaten für den Berliner Platz

Bei dem Sprengversuch am 23. Oktober vergangenen Jahres hatten die Täter zwar keine Beute gemacht, allerdings einen hohen Sachschaden am Gebäude und den SB-Geräten verursacht. Nach Erkenntnissen der Polizei sprengten zwei bis drei Unbekannte gegen 5 Uhr in der Nacht die Filiale und entfernten sich danach mit einem dunklen Golf GTI und deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kaarst, dann weiter in Richtung Kaarster See und Schiefbahn.