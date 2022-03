Sparkasse Neuss : Kostenfreie Konten für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Geflüchtete aus der Ukraine sind in Deutschland auf ein Konto angewiesen, um Leistungen zu empfangen. Foto: dpa/Jan Woitas

Rhein-Kreis Wenn Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland Zuflucht gefunden haben, wird ein Konto wichtig, um Sozialleistungen empfangen und am sozialen Leben teilnehmen zu können. Die Sparkasse Neuss will helfen.

Die Sparkasse Neuss bietet Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine eine kostenfreie Kontoführung an. Das Angebot gilt zunächst befristet bis zum 31. März 2023.

Mehrere Hundert Konten für Menschen, die in den zentralen Unterbringungseinrichtungen und Notquartieren oder aber auch privat im Rhein-Kreis untergekommen sind, wurden bereits eingerichtet. „Und es werden täglich mehr“, sagt Sparkassen-Sprecher Stephan Meiser.

Die Konten sind für Kriegsflüchtlinge wichtig, damit sie Sozialleistungen empfangen können. „Außerdem versetzen wir die Geflüchteten so in die Lage, ohne große Hürden am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können“, sagt Meiser. Der Krieg habe viele Menschen in eine existenzielle Notlage gestürzt.

Jenseits von Spenden und anderen Hilfsmaßnahmen habe die Sparkasse einen Weg gesucht, kurzfristig im Alltag zu helfen.

