Sparkasse Neuss auf der Immobilienmesse Expo Real in München „Investitionen in Klimaschutz schützen Hausbesitzer vor Wertverlust“

Penners Kurz gesagt: Einen dauerhaften Wertverlust unabhängig von Marktschwankungen, wie wir sie aktuell beobachten. Denn um die Klimaziele Deutschlands insgesamt erreichen zu können, wurde in die Berechnungen auch die Energie- und Wärmeversorgung der Gebäude einbezogen. So wurde zum Beispiel ein CO 2 -Preis für fossile Energieträger eingeführt, der in Zukunft weiter steigen dürfte. Alleine dieser Aspekt setzt Eigentümer unter Druck, bei der Energieversorgung in erneuerbare Energien zu investieren.