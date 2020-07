Neue Aufgabe für Marcus Longerich : Sparkasse Neuss erweitert ihren Vorstand

Neuss Einstimmiges Votum für Marcus Longerich: Der derzeitige Generalbevollmächtigte der Sparkasse Neuss wird vom 1. Januar an als stellvertretendes Vorstandsmitglied die Führungsriege des größten Geldinstituts der Region verstärken.

Longerich ist 41 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. An seinem Wohnort in Grefrath ist er in der St. Sebastianus Schützenbruderschaft aktiv und in Neuss marschiert er bei den Grenadieren mit. Außerdem engagiert er sich ehrenamtlich unter anderem im Vorstand der Kirchengemeinde St. Stephanus. Longerich: „Gemeinsam mit unserem Team arbeite ich jeden Tag für den wirtschaftlichen Erfolg unserer privaten und gewerblichen Kunden und dafür, dass die Menschen und Vereine im Rhein Kreis sich auf das gesellschaftliche Engagement der Sparkasse verlassen können“.