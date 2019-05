Neuss : Spargelfest auf dem Freithof

In Neuss wird zwei Tage lang Spargelfest gefeiert. Foto: Maurizio Gambarini/dpa/Maurizio Gambarini

Feinschmecker sollten an diesem Wochenende den Neusser Freithof ansteuern. Der steht am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr beim Spargelfest im Zeichen des edlen Gemüses und anderer Leckereien wie Erdbeeren, Wein und Rauchwaren.

