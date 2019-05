Vortrag im RLT Neuss : Sozialpsychologe diskutiert im RLT über „Welt verändern“

Neuss Das Ende der einjährigen Intendanz von Reinar Ortmann am Rheinischen Landestheater nähert sich. Doch zum Abschluss plant das Theater im Juni neben der Verabschiedung eines großen Teils des Ensembles (inklusive Ortmann) noch ein Extra, das es laut Auskunft des RLT „so in den vergangenen Jahren nicht gegeben hat“.

Der Erfolgsautor und Zukunftsarchitekt macht in seinem Vortrag und einem offenen Gespräch Mut zur Veränderung. In seinem aktuellen Bestseller „Alles könnte anders sein“ entwirft er eine „Gesellschaftsutopie für freie Menschen“ und ruft zur „modalen Revolution“ auf. Trotz aller dramatischen Krisen und Katastrophenszenarien steht für Welzer fest: „Es gibt Grund genug zum Optimismus. Denn wir leben in der besten Gesellschaft, die es in der Geschichte der Menschheit je gegeben hat. Sowohl unsere Lebenserwartung, unsere Sicherheit und die Freiheit, unser Leben selbstbestimmt zu gestalten, sind so groß wie noch nie zuvor. Was uns allerdings oft fehlt, ist der Mut, unsere Gesellschaft weiter zu verändern und als stetiges Projekt zu begreifen.“ Denn nur darin sieht er die Chance, die positiven Errungenschaften der Moderne auch in Zukunft zu erhalten. Welzer zeigt, dass die viel beschworene Alternativlosigkeit oft nur ein Mangel an Phantasie ist.