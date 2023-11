Diskussion im Sozialausschuss Aus für das Projekt "Neuss barrierefrei"?

„Wenn man Finanzierungsvorschläge macht, sollte man aber auch eine Gegenfinanzierung haben“, entgegnete Bernd Ramakers (CDU). Doch Stefanier Staar, Leiterin der Sozialverwaltung, hob ein ganz anderes Problem hervor: fehlendes Personal. Die Leitung der Aktion „Neuss barrierefrei“ liegt nämlich bei der Stadtverwaltung Neuss. Durch die interkommunale Zusammenarbeit sei der Kollege der Fachstelle zum Rhein-Kreis gewechselt, ein anderer gehe in Altersteilzeit. „Damit habe ich kein Personal mehr, welches diese Aufgabe wahrnehmen kann“, so Staar. Aktuell sehe sie nicht, wer diese Aufgabe im Sozialamt wahrnehmen kann. Deswegen muss ihr zufolge geschaut werden, ob Stellenanteile in anderen Bereich aufgestockt werden können.