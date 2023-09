Die letzte Prise Sommer Erfolgreicher Neustart der Freibadsaison in Neuss

Das Autothermometer zeigt 32 Grad im Schatten. Anfang September herrschen in Neuss sommerliche Temperaturen, die Sonne scheint mit voller Wucht, ein Sonnenhut ist in diesen Tagen unverzichtbar. Besonders im Südbad, wo aktuell kaum Schatten zu bekommen ist. Es ist 14 Uhr am Samstagnachmittag. Die großen Stufen am Beckenrand, auf denen sich schon seit einer Stunde die Sonnenhungrigen räkeln, sind zum Teil abgesperrt. Warum das so ist, verrät Betriebsleiter Oliver Tiedtke: „Dieser Bereich ist normalerweise für die Schwimmmeister gedacht. Hier können sie im Schatten des Sonnenschirms sitzen und haben einen guten Überblick.“