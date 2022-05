Ausstellung im Stadtarchiv Neuss : Neuss – ein Sonderfall in der Geschichte der Hanse

Neuss Anlässlich des Hansetages in Neuss hat sich ein Team um Stadtarchivar Jens Metzdorf noch einmal daran gemacht, die wirtschaftlichen Verflechtungen der Stadt quer durch die Jahrhunderte aufzuarbeiten.

Neuss war nie Mitglied im mittelalterlichen Städtebund der Hanse. Das ist sattsam bekannt. Allerdings verlieh Kaiser Friedrich III. der Stadt 1475 zum Dank für die beharrliche Verteidigung gegen den Burgunderherzog Karl der Kühne Titel und Vorrechte einer Hansestadt. Dieses „Hanseprivileg“ machte Neuss, so Metzdorf, „zu einem interessanten Sonderfall in der Geschichte dieses Städtebundes“. Denn über die Aufnahme einer neuen Stadt entschied nur die Hanse selbst, doch die Nachbarstadt Köln, seit eh und je wichtigster Handelspartner von Neuss, hätte deren Aufnahme in die Hanse immer verhindert.

So verlief der Internationale Hansetag 2022 in Neuss

Fotos : So verlief der Internationale Hansetag 2022 in Neuss

Die Ausstellung – ergänzt um Ergebnisse eines Projektkurses am Marie-Curie-Gymnasium – gliedert sich in vier Teile. Einer Darstellung der Stadt- und Hansegeschichte, die einen Bogen schlägt von der Fernhandelsstadt im Mittelalter bis zum Industriestandort der Gegenwart, folgen Erläuterungen zur Infrastruktur (Waage, Markt, Kaufhaus), zu geographischen Standortfaktoren am Schnittpunkt von Handelswegen und zu dem, was Neuss Wohlstand brachte. Wein, zum Beispiel.