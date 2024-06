Jahresempfang der CDU Neuss Tor-Jubel beim Sommerfest der Christdemokraten

Ihr diesjähriges Sommerfest feierten die Mitglieder der Neusser CDU mit ihren Gästen am vergangenen Mittwoch auf Gut Gnadental. Bereits das zweite Jahr in Folge entschieden die Christdemokraten sich damit für einen Veranstaltungsort außerhalb der Neusser Innenstadt. Bei kühlen Getränkten und Gegrilltem verbrachte man „ein rundum gelungenes Fest“, berichtet Parteivorsitzender Axel Stucke. Traditionell wird zu dem Sommerfest auch die politische Konkurrenz eingeladen – schließlich soll der Abend eine Möglichkeit bieten, in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen, Ideen auszutauschen und neue Impulse zu sammeln.