Sommerferien in Neuss : Das bietet der Ferienspaß im Sommer

Das Zeltlager „Spaß im Gras“ lockt wieder nach Grimlinghausen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Sommerferien werden aufregend! Denn für junge Neusser gibt es wieder ein großes Ferienspaß-Angebot mit vielen Höhepunkten. Neben Klassikern wie dem Zeltlager „Spaß im Gras“ stehen auch spannende und actionreiche Ausflüge an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Die Band Madsen hat der vielleicht schönsten Zeit des Jahres mal ein wunderbares Denkmal gesetzt. „Weiß du noch, als das einzig wichtige die Sommerferien waren?“, heißt es im Refrain. Und damit die auch in diesem Jahr richtig schön werden, hat die Stadt mit ihrem „Neusser Ferienspaß 2022“ ein umfangreiches Programm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Denn der erste Sommerferien-Tag lugt ja schon mit einem Auge um die Ecke: Am 27. Juni ist es soweit. Wer an Ferienspaß-Angeboten teilnehmen möchte, sollte aber nicht so lange warten und sich rechtzeitig anmelden. Ein Überblick, was alles geboten wird.

Eine Bahn nur für den Neusser Ferienspaß – das gibt‘s am 30. Juni auf der Wasserski-Anlage in Langenfeld. Archiv-Foto: Jana Bauch Foto: bauch, jana (jaba)

Spaß im Gras Manche sagen ja: Ein Sommer ohne „Spaß im Gras“ ist kein richtiger Sommer. Denn das Zeltlager ist längst eine Institution in der Quirinus-Stadt, ganze Generationen haben daran bereits teilgenommen. Vom 27. Juni bis 8. Juli lockt „Spaß im Gras“ auch in diesem Sommer. Ob Zelten für die komplette Zeit, nur für eine Nacht oder einfach tagsüber an Aktivitäten auf der Bezirkssportanlage in Grimlinghausen teilnehmen – fast alles ist möglich. Im Vorfeld sind Anmeldungen im „Kontakt Erfttal“ möglich – zu erreichen sind die Ansprechpartner unter 02131 166800 sowie per E-Mail. Im Zeltlager ist eine tägliche Anmeldung von 11 bis 17 Uhr (am 27. Juni wegen es Aufbaus erst ab 14 Uhr) möglich. Pro Teilnehmer – das Angebot richtet sich an 12- bis 16-Jährige – und Übernachtung wird ein Kostenbeitrag von zehn Euro erhoben.

Info Programm in den Sommerferien Großes Angebot Der Neusser Ferienspaß hat eine ganze Menge für fast alle jungen Neusser zu bieten. Dazu zählt unter anderem die Theaterreihe „Samstags im Park“ mit verschiedenen Aufführungen, zudem gibt es Ausflüge wie zum Beispiel ins Phantasialand oder ins Irrland bei Kevelaer. Auch die Neusser Stadtgeschichte wird mit altersgerechten Angeboten spielerisch vermittelt. Veranstalter Zusammengestellt wurde das Programm vom Jugendamt mit zahlreichen Kooperationspartnern.

Wasserski Sommer Action pur! Am 30. Juni, 11 bis 18 Uhr, geht‘s gemeinsam nach Langenfeld. Auf der dortigen Wasserski-Anlage steht eine Bahn nur für die Neusser Ferienspaß-Sportler zur Verfügung. Im Anschluss wird gegrillt. Das Wasserski-Angebot richtet sich an Teilnehmer zwischen 10 und 16 Jahren – mitmachen kann in dieser Altersklasse jeder, der schwimmen kann. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Anmeldung unter 02131 544041 oder per E-Mail.

Was macht die Feuerwehr? Die Antworten auf diese Frage gibt es bei einer Führung durch die Feuerwache am 7. Juli von 10 bis 12.30 Uhr. Das Angebot richtet sich an Grundschulkinder, die Teilnahme ist kostenfrei. Organisiert wird der Ausflug vom Kinderschutzbund. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bis 30. Juni erforderlich. Mehr unter 02131 28718 oder im Internet.

Auf ins Computermuseum Von wegen Silicon Valley! Das Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn gilt als das größte Computermuseum der Welt. Dorthin führt ein Tagesausflug mit Workshop am 23. Juli. Die Teilnahme kostet 60,13 Euro, Zielgruppe sind Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Mehr Infos online.

Monster GbR & Co. Nein, hier wird keine obskure Firma gegründet. Das Theater am Schlachthof bietet vom 4. bis 15. Juli zwei „monsterhafte“ Theaterwochen an – zunächst für Grundschulkinder, danach für 10- bis 14-Jährige. Die Gruppen erarbeiten jeweils ein Theaterstück. Die Teilnahme kostet 50 Euro (inklusive Mittagessen). Eine Anmeldung ist online möglich.