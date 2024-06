Aktionen für Kinder und Jugendliche in Neuss Das bieten evangelische Gemeinden in den Ferien

Info

Männerabend Doch nicht nur dem Nachwuchs wird in den evangelischen Gemeinden einiges geboten: Die Männer in Neuss können sich zum Beispiel jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr treffen. So wieder am 2. Juli im Juca in Uedesheim für Männer jeden Alters.

Digitale Sprechstunde Um den Umgang mit digitalen Medien zu erleichtern, gibt es jeden Donnerstag um 10.30 Uhr eine PC- und Smartphone Sprechstunde in der Kreuzkirche. Eine Anmeldung über die Diakonie ist nötig.

Konzert Musikfreunde können sich am Konzert des Unichors Düsseldorf am Freitag, 28. Juni, von 20 bis 24 Uhr in der Kreuzkirche Neuss Gnadental erfreuen.

Malkurs Miteinander zeichnen und malen kann man am Donnerstag, 11. Juli, ab 12.30 Uhr, in der Kreuzkirche. Die Teilnahme am gemeinschaftlichen kreativen Austausch ist auch online möglich, eine vorherige Anmeldung ist aber verpflichtend.