Gastronomie in Neuss : Geerlings setzt sich für Wirte ein

Nach der öffentlichen Protestaktion der Initiative „Neuss vereint“ konnte Jörg Geerlings den Wirten jetzt Hilfe zusagen. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Der Landtagsabgeordneter Jörg Geerlings betont: Die Soforthilfen von Bund und Land werden ausgezahlt. Zuletzt hatte es unter anderem Software-Probleme gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Aufatmen bei den Wirten – vorerst: In einer Videokonferenz mit Mitgliedern der Wirte-Initiative „Neuss vereint“ um ihren Vorsitzenden Michael Bott konnte der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings klarstellen, dass die Novemberhilfen, die den Gastronomen schon Ende Oktober zugesagt worden war, nun fließen werden. Nur eine Frage musste Geerlings offen lassen: Wie lange Land und Bund bis zu 75 Prozent der Einnahmeausfälle in der Gastronomie kompensieren. Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vom Donnerstag deuten auf eine Verlängerung bis ins Frühjahr hin, was Geerlings nur unterstützten kann: „Es sieht nicht so aus, als würde sich die Situation im Februar ändern.“

Die Initiative „Neuss vereint“ hatte sich in dieser Woche lautstark zu Wort gemeldet, um darauf aufmerksam zu machen, dass sich Land und Bund bislang nicht an ihre Zahlungs-Zusage für eine Soforthilfe gehalten haben. Das bringe viele Wirte in eine Lage, in der sie um ihre Existenz bangen müssen – und viele Neusser wüssten nicht einmal, sagt Alexander Bliersbach (Drusushof), dass kaum Geld geflossen ist. „Die denken, wir machen Urlaub.“

Die Wirte wandten sich nicht nur an die Öffentlichkeit, sondern auch an die Landespolitik. Die war schon von sich aus tätig geworden, sagt Geerlings: „Viele Abgeordnete haben Krach geschlagen“, sagt er, sodass der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag einen Brief an Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf Scholz gerichtet hat. Auch der Neusser Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe (CDU) habe bei Altmaier im Sinne aller Corona-Geschädigten interveniert.