„Sommer im Rennbahnpark“ in Neuss : Ein Food-Festival unter besonderen Vorzeichen

„Sommer im Rennbahnpark“ in Neuss

Mit Abstand: Die Verantwortlichen haben am Montag das Programm für den „Sommer im Rennbahnpark“ vorgestellt. Foto: Anja Tinter

Neuss Der „Sommer im Rennbahnpark“ steht vor der Tür. Nachdem coronabedingt fast alle Events in Neuss ausfallen mussten, entstand im Juni die Idee, ein Food-Festival zu veranstalten. Schnell stand fest: Der Rennbahnpark ist der ideale Ort dafür.

Innerhalb weniger Tage hatte das Team um Organisator Marc Pesch und Dustin Thissen dann auch schon ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt, das sofort bewilligt wurde. So stand dem Food-Festival am kommenden Wochenende, vom 14. August bis 16. August, nichts mehr im Wege.

Zwischen 23 unterschiedlichen Foodtrucks, einer großen Bühne und ausgestellten E-Autos finden 750 Personen Platz zum Schlemmen. Die Leckereien kommen „aus allen kulinarischen Himmelsrichtungen“, wie es Pesch ausdrückt. Neben zahlreichen Foodtrucks aus Neuss und der näheren Umgebungen werden auch Köche aus anderen deutschen Regionen ihren Weg in die Quirinus-Stadt finden. „Ich hoffe, dass die Leute eigenverantwortlich auf die Hygiene-Regeln achten“, appelliert der Organisator an die Verantwortung jedes Einzelnen.

Am Eingang wird ein Sicherheitsdienst kontrollieren, dass sich maximal 750 Personen auf dem Gelände befinden. Dieser soll auch dann einschreiten, wenn Personen beginnen, Bänke oder Tische zusammenzuschieben. Auch für ausreichend Desinfektionsmittel wird vom Veranstalter gesorgt. Eine Maske muss am Sitzplatz nicht getragen werden. Bei Toilettengängen, dem Weg zu einem Foodtruck oder beim Warten im Eingangsbereich muss die Mund-Nasen-Bedeckung jedoch angezogen werden. „Die Verkäufer an den Ständen haben die Anweisung erhalten, Personen, die keine korrekt angelegte Maske tragen, kein Essen zu verkaufen“, warnt Pesch.