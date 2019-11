Lukaskrankenhaus in Neuss : So viele „Frühchen“ wie noch nie

Neuss Das Lukaskrankenhaus verfügt über ein anerkanntes Perinatalzentrum.

Seit den 1980er Jahren versorgt die Kinderklinik des Lukaskrankenhauses „Frühchen“ mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm im eigenen Haus. Längst ist die behutsame, kompetente medizinische und pflegerische Behandlung der kleinsten Patienten zu einem Markenzeichen des Krankenhauses geworden. In Neuss ist ein anerkanntes Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe Level 1 entstanden: Die Frauenklinik mit der Geburtshilfe und die Kinderklinik mit zwei Spezialstationen arbeiten eng verzahnt und begleiten die Frauen bereits in der Schwangerschaft und die Kinder bis zur Frühförderung in dem klinikeigenen Zentrum für Neuropädiatrie.

Guido Engelmann, Chefarzt der Kinderklinik, umschreibt den Rahmen folgendermaßen: „Das Perinatalzentrum kümmert sich um die Frauen ab der 20. Schwangerschaftswoche und um die Kinder falls nötig bis zur Einschulung.“ Etwa zwei bis drei Monate bleiben die meisten der „Frühchen“ im Lukaskrankenhaus. Zunächst auf der Kinderintensivstation, dann auf der Früh- und Neugeborenenstation, wo die Kleinen – und ebenso die Eltern – behutsam auf die Entlassung vorbereitet werden. Auf beiden Stationen arbeiten speziell geschulte Ärzte und Schwestern. Engelmann verweist auch auf die umfassende Weiterentwicklung in der Frühchenversorgung in den vergangenen Jahren. So habe sich unter anderem die medizinische Technik deutlich verbessert. Mindestens ebenso wichtig: „Wir haben so viel über die Bedürfnisse der Frühchen gelernt! Deshalb gibt es jetzt auch eine sehr viel zurückhaltendere, schonendere Behandlung.“