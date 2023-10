Tradition zu St. Martin So teuer ist Gänseessen in Neuss

„Es bleibt teuer“ – so schätzt Michael Mylord vom Brauhaus „Im Dom“ auch in diesem Jahr die Lage ein. Er geht davon aus, dass es auf etwa 33 Euro pro Portion mitsamt Beilagen hinauslaufen wird – immerhin fast zehn Prozent teurer als noch im vergangenen Jahr. Grund sind vor allem auch Personalkosten. 2022 habe er wegen der hohen Preise noch versucht, Entenbraten als billigere Alternative zur Martinsgans anzubieten, so Mylord. „Aber die Leute wollen im Herbst nun einmal Gänsebraten“, sagt er. In diesem Jahr konzentriert sich Mylord also voll darauf. Die Erwartung: „Mal sehen, wie es läuft.“